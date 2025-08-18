18 августа, 13:20
В Сумах прогремели взрывы
Днем 18 августа в Сумах произошли два взрыва. Перед ними была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Удар был целенаправленный: мэр Харькова показал момент попадания в жилой дом
Какая причина взрывов в Сумах?
Днем 18 августа около 13:17 в Сумах прогремели по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога была объявлена в Сумском районе в 12:47.
Воздушные силы писали об активности тактической авиации в северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,
– добавили в ПС.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.