В Сумах прогремели взрывы

Днем 18 августа в Сумах произошли два взрыва. Перед ними была объявлена воздушная тревога.

Какая причина взрывов в Сумах?

Днем 18 августа около 13:17 в Сумах прогремели по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога была объявлена в Сумском районе в 12:47.

Воздушные силы писали об активности тактической авиации в северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,

– добавили в ПС.

