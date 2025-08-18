У Сумах пролунали вибухи
- У Сумах пролунали щонайменше два вибухи після оголошення повітряної тривоги 18 серпня.
- Офіційної інформації щодо причини та наслідків вибухів наразі немає.
Вдень 18 серпня у Сумах пролунало два вибухи. Перед ними було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Удар був цілеспрямований: мер Харкова показав момент влучання у житловий будинок
Яка причина вибухів у Сумах?
Вдень 18 серпня, близько 13:17 у Сумах пролунало щонайменше два вибухи. Повітряну тривогу оголосили у Сумському районі о 12:47.
Повітряні сили писали про активність тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,
– додали в ПС.
Офіційної інформації щодо причини та наслідків вибухів наразі немає.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Що відомо про нещодавні атаки на Україну?
- Увечері неділі, 17 серпня, у місті також пролунали вибухи. Росія вдарила балістикою по Сумському державному університету. Внаслідок атаки зруйновано корпус навчального закладу, а також вибито сотні вікон.
- Уночі Росія завдала ще одного удару по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед". Атаковано цивільну інфраструктуру. Через влучання спалахнула пожежа у нежитловій будівлі.
- Крім того, вранці 18 серпня окупанти атакували Харків. Чотири дрони влучили у багатоповерхівку. Сталась пожежа та обвал перекриттів. Загинули семеро людей, постраждали ще 20.