24 Канал Новини України У Сумах пролунали вибухи
18 серпня, 13:20
У Сумах пролунали вибухи

Дарія Черниш
  • У Сумах пролунали щонайменше два вибухи після оголошення повітряної тривоги 18 серпня.
  • Офіційної інформації щодо причини та наслідків вибухів наразі немає.

Вдень 18 серпня у Сумах пролунало два вибухи. Перед ними було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибухів у Сумах?

Вдень 18 серпня, близько 13:17 у Сумах пролунало щонайменше два вибухи. Повітряну тривогу оголосили у Сумському районі о 12:47.

Повітряні сили писали про активність тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,
– додали в ПС.

Офіційної інформації щодо причини та наслідків вибухів наразі немає.

Що відомо про нещодавні атаки на Україну?

  • Увечері неділі, 17 серпня, у місті також пролунали вибухи. Росія вдарила балістикою по Сумському державному університету. Внаслідок атаки зруйновано корпус навчального закладу, а також вибито сотні вікон.
  • Уночі Росія завдала ще одного удару по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед". Атаковано цивільну інфраструктуру. Через влучання спалахнула пожежа у нежитловій будівлі.
  • Крім того, вранці 18 серпня окупанти атакували Харків. Чотири дрони влучили у багатоповерхівку. Сталась пожежа та обвал перекриттів. Загинули семеро людей, постраждали ще 20. 