Вдень 18 серпня у Сумах пролунало два вибухи. Перед ними було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Удар був цілеспрямований: мер Харкова показав момент влучання у житловий будинок

Яка причина вибухів у Сумах?

Вдень 18 серпня, близько 13:17 у Сумах пролунало щонайменше два вибухи. Повітряну тривогу оголосили у Сумському районі о 12:47.

Повітряні сили писали про активність тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– додали в ПС.

Офіційної інформації щодо причини та наслідків вибухів наразі немає.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про нещодавні атаки на Україну?