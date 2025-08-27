Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 28 августа в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в Киеве и ряде регионов объявлена тревога

Что известно о взрывах в Сумах?

Россия в очередной раз атаковала Сумы в ночь на 28 августа. Взрывы в городе прогремели в 22:50.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 22:42 в Воздушных силах предупреждали о движении ударного БпЛА с севера в направлении Сум.

Пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрывов в Сумах.

Какие еще регионы атаковала Россия?