В Сумах прогремел взрыв
Основные тезисы
- В Сумах прогремел взрыв в 22:50 в ночь на 28 августа, что снова связано с российскими атаками.
- Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока отсутствует.
Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 28 августа в Сумах прогремел взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно о взрывах в Сумах?
Россия в очередной раз атаковала Сумы в ночь на 28 августа. Взрывы в городе прогремели в 22:50.
В Сумах был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в 22:42 в Воздушных силах предупреждали о движении ударного БпЛА с севера в направлении Сум.
Пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрывов в Сумах.
Какие еще регионы атаковала Россия?
- В Запорожье прозвучала серия взрывов. В ОВА сообщали о работе ПВО в городе.
- Также взрывы раздавались в столице. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО на левом берегу.
- Ранее также была информация о взрывах в Днепре. Город атаковали российские ударные БпЛА.