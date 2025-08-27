Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. У ніч на 28 серпня в Сумах пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Росія в черговий раз атакувала Суми у ніч на 28 серпня. Вибухи у місті пролунали о 22:50.

У Сумах було чути вибух,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 22:42 в Повітряних силах попереджали про рух ударного БпЛА з півночі в напрямку Сум.

Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибухів у Сумах.

Які ще регіони атакувала Росія?