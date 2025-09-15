В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах днем раздался взрыв.
- Россияне атакуют беспилотниками.
Днем в Сумах прогремел взрыв. Россия атакует дронами.
Длительная воздушная тревога была объявлена в Сумской области из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Сумах?
В 10:37 Воздушные силы сообщали о движении вражеского дрона на Сумы.
В 11:29 дроны находились в Сумской области в Конотопском районе.
В 12:46 в Сумах был слышен взрыв.
Напомним, что 14 сентября поздно вечером враг нанес ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине. Целью россиян явилось мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии.
Каковы последствия последнего обстрела врага?
- Ночью 15 сентября российские военные атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и КАБ. Повреждены транспортное предприятие, горели медучреждение и лес.
- Россияне нанесли удар по спасателям в Черниговской области во время ликвидации пожара, вызванного атакой беспилотников. В результате атаки пострадали четыре пожарных, их госпитализировали в больницу.
- В Харьковской области оккупанты ударили по поселку Смородьковка. Разрушен жилой дом. Также четыре вражеских ударных беспилотника типа "Герань-2" атаковали складские помещения в селе Большой Бурлук и ударили по Приколотному. Вспыхнул пожар на предприятии, повреждены здания.