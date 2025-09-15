Днем в Сумах прогремел взрыв. Россия атакует дронами.

Длительная воздушная тревога была объявлена ​​в Сумской области из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны ликвидировали и взяли в плен оккупантов на Лиманском направлении

Что известно о взрывах в Сумах?

В 10:37 Воздушные силы сообщали о движении вражеского дрона на Сумы.

В 11:29 дроны находились в Сумской области в Конотопском районе.

В 12:46 в Сумах был слышен взрыв.

Напомним, что 14 сентября поздно вечером враг нанес ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине. Целью россиян явилось мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии.

Каковы последствия последнего обстрела врага?