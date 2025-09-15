Вдень у Сумах прогримів вибух. Росія атакує дронами.

Тривалу повітряну тривогу було оголошено на Сумщині через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Сумах?

О 10:37 Повітряні сили повідомляли про рух ворожого дрона на Суми.

О 11:29 дрони перебували на Сумщині у Конотопському районі.

О 12:46 у Сумах було чути вибух.

Нагадаємо, що 14 вересня пізно увечері ворог завдав ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю росіян стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.

Які наслідки останнього обстрілу ворога?