15 вересня, 12:49
У Сумах пролунав вибух
Вдень у Сумах прогримів вибух. Росія атакує дронами.
Тривалу повітряну тривогу було оголошено на Сумщині через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Сумах?
О 10:37 Повітряні сили повідомляли про рух ворожого дрона на Суми.
О 11:29 дрони перебували на Сумщині у Конотопському районі.
О 12:46 у Сумах було чути вибух.
Нагадаємо, що 14 вересня пізно увечері ворог завдав ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю росіян стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.
Які наслідки останнього обстрілу ворога?
- Уночі 15 вересня російські військові атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників і КАБів. Пошкоджено транспортне підприємство, горіли медзаклад і ліс.
- Росіяни завдали удару по рятувальниках в Чернігівській області під час ліквідації пожежі, спричиненої атакою безпілотників. Внаслідок атаки постраждали чотири вогнеборці, їх госпіталізували до лікарні.
- На Харківщині окупанти вдарили по селищу Смородьківка. Зруйновано житловий будинок. Також чотири ворожі ударні безпілотники типу "Герань-2" атакували складські приміщення в селі Великий Бурлук та вдарили по Приколотному. Спалахнула пожежа на підприємстві, пошкоджено будівлі.