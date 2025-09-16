В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах 16 сентября прогремел взрыв из-за атаки вражеских дронов.
- В результате взрывов в некоторых районах города исчезло электроснабжение.
Украина 16 сентября снова оказалась под атакой вражеских дронов. Так, в Сумах местные слышали взрыв.
Какая причина взрывов в Сумах?
Ночью 16 сентября в нескольких городах Украины были слышны взрывы в результате атаки дронов. Также они прозвучали в Сумах. Их услышали местные около 02:29.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеского БПЛА на город.
Уже в 02:42 в городе снова раздавались взрывы. По данным Суспильного, в некоторых районах исчезло электроснабжение.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее направляться в укрытие.
Какие города атаковала Россия недавно?
Ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Там количество пострадавших возросло до 9. Также, к сожалению, погибший. В городе повреждены автомобили, частная застройка и есть пожар в одном из районов.
15 сентября произошла самая массированная атака на Нежин, что на Черниговщине. Там повреждена критическая инфраструктура, а от падения обломков дрона временно исчезало электро- и водоснабжение.
Кроме того, взрывы во время атаки дронов-камикадзе также раздавались в столице и Киевской области.