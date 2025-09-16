Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Сумах прогремел взрыв
16 сентября, 02:33
2

В Сумах прогремел взрыв

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Сумах 16 сентября прогремел взрыв из-за атаки вражеских дронов.
  • В результате взрывов в некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Украина 16 сентября снова оказалась под атакой вражеских дронов. Так, в Сумах местные слышали взрыв.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Атака на Запорожье с воздуха продолжается: в городе пожар, есть раненые и погиб человек 

Какая причина взрывов в Сумах?

Ночью 16 сентября в нескольких городах Украины были слышны взрывы в результате атаки дронов. Также они прозвучали в Сумах. Их услышали местные около 02:29.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеского БПЛА на город.

Уже в 02:42 в городе снова раздавались взрывы. По данным Суспильного, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее направляться в укрытие.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие города атаковала Россия недавно?

  • Ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Там количество пострадавших возросло до 9. Также, к сожалению, погибший. В городе повреждены автомобили, частная застройка и есть пожар в одном из районов.

  • 15 сентября произошла самая массированная атака на Нежин, что на Черниговщине. Там повреждена критическая инфраструктура, а от падения обломков дрона временно исчезало электро- и водоснабжение.

  • Кроме того, взрывы во время атаки дронов-камикадзе также раздавались в столице и Киевской области.