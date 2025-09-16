Украина 16 сентября снова оказалась под атакой вражеских дронов. Так, в Сумах местные слышали взрыв.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какая причина взрывов в Сумах?

Ночью 16 сентября в нескольких городах Украины были слышны взрывы в результате атаки дронов. Также они прозвучали в Сумах. Их услышали местные около 02:29.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеского БПЛА на город.

Уже в 02:42 в городе снова раздавались взрывы. По данным Суспильного, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее направляться в укрытие.

Какие города атаковала Россия недавно?