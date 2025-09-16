У Сумах пролунав вибух
- У Сумах 16 вересня пролунав вибух через атаку ворожих дронів.
- Внаслідок вибухів у деяких районах міста зникло електропостачання.
Україна 16 вересня знову опинилась під атакою ворожих дронів. Так, у Сумах місцеві чули вибух.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибухів у Сумах?
Вночі 16 вересня у кількох містах України було чутно вибухи внаслідок атаки дронів. Також вони пролунали у Сумах. Їх почули місцеві близько 02:29.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого БпЛА на місто.
Вже о 02:42 у місті знову лунали вибухи. За даними Суспільного, у деяких районах зникло електропостачання.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття.
Які міста атакувала Росія нещодавно?
Уночі 16 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи. Там кількість постраждалих зросла до 9. Також, на жаль, є загиблий. У місті пошкоджені автівки, приватна забудова та є пожежа в одному з районів.
15 вересня сталась наймасованіша атака на Ніжин, що на Чернігівщині. Там пошкоджено критичну інфраструктуру, а від падіння уламків дрона тимчасово зникало електро- та водопостачання.
Крім того, вибухи під час атаки дронів-камікадзе також лунали у столиці та на Київщині.