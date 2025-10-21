В Сумах прогремел взрыв

В Сумах вечером 21 октября был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушная тревога Сумщины начала распространяться в 15:14. Воздушные силы несколько раз предупреждали об опасности беспилотников в области.

В частности, в 16:27 было зафиксировано движение БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины в направлении Конотопа.

А уже в 16:32 в Сумах слышали взрыв.

Есть попадание в Сумах. Также известно о пострадавших,

– написал городской голова Александр Лысенко.