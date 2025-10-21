21 октября, 16:33
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах вечером 21 октября был слышен звук взрыва.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушная тревога Сумщины начала распространяться в 15:14. Воздушные силы несколько раз предупреждали об опасности беспилотников в области.
В частности, в 16:27 было зафиксировано движение БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины в направлении Конотопа.
А уже в 16:32 в Сумах слышали взрыв.
Есть попадание в Сумах. Также известно о пострадавших,
– написал городской голова Александр Лысенко.