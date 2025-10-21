Укр Рус
24 Канал Головні новини У Сумах пролунав вибух
21 жовтня, 16:33
1

У Сумах пролунав вибух

Софія Рожик

Росія продовжує невпинні атаки ударними БпЛА. Через це у Сумах 21 жовтня було чути звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія била "Шахедами" та ракетами: які наслідки нічної атаки на Україну 

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряна тривога Сумщини почала ширитися о 15:14. Повітряні сили декілька разів попереджали про небезпеку безпілотників в області. 

Зокрема, о 16:27 було зафіксовано рух БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини у напрямку Конотопа.

А уже о 16:32 у Сумах чули вибух.

 