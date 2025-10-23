Россия среди бела дня атаковала Сумы: есть попадания по гражданской инфраструктуре
- В Сумах днем 23 октября прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
- Взрыв был слышен примерно в половине 1 часа дня.
В Сумах днем 23 октября прогремел взрыв. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Отметим, что воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 11:24. Уже в 12:17 в местных телеграмм-каналах писали о движении вражеского БПЛА.
Буквально через несколько минут в Сумах слышали взрыв.
Отметим, что в половине 1 часа дня в Воздушных силах информировали о БПЛА на севере Сумщины на юго-западное направление.
По состоянию на 12:38 в регионе все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Вскоре взрыв в регионе прокомментировал глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Взрыв, который слышали сумчане около 12:20, – попадание беспилотника по гражданской инфраструктуре города. В результате атаки есть повреждения нежилых зданий,
– информировал он.
По его данным, обошлось без пострадавших.
Атака по Украине 23 октября: основное
Ночью 23 октября россияне атаковали Украину 130 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 80 из запущенных вражеских целей – "Шахеды".
По состоянию на 08:30, по данным Воздушных сил, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.