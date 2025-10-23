У Сумах прогримів вибух
- У Сумах вдень 23 жовтня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Вибух було чутно приблизно о пів на 1 годину дня.
У Сумах вдень 23 жовтня прогримів вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Окупанти продовжують тероризувати Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі БпЛА
Що відомо про вибухи в Сумах?
Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумському районі оголосили об 11:24. Вже о 12:17 в місцевих телеграм-каналах писали про рух ворожого БпЛА.
Буквально через декілька хвилин в Сумах чули вибух.
Зазначимо, що о пів на 1 годину дня в Повітряних силах інформували про БпЛА на півночі Сумщини на південно-західний напрямок.
Відтак, станом на 12:38 в регіоні все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Дивіться також У Києві два "Шахеди" залетіли просто в квартири: поліція показала фото
Атака по Україні 23 жовтня: основне
Вночі 23 жовтня росіяни атакували Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 80 із запущених ворожих цілей – "Шахеди".
Станом на 08:30, за даними Повітряних сил, силами ППО збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі та Сході країни.
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.