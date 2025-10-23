У Сумах прогримів вибух

У Сумах вдень 23 жовтня прогримів вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Окупанти продовжують тероризувати Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі БпЛА

Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумському районі оголосили об 11:24. Вже о 12:17 в місцевих телеграм-каналах писали про рух ворожого БпЛА.

Буквально через декілька хвилин в Сумах чули вибух.

Зазначимо, що о пів на 1 годину дня в Повітряних силах інформували про БпЛА на півночі Сумщини на південно-західний напрямок.

Відтак, станом на 12:38 в регіоні все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Дивіться також У Києві два "Шахеди" залетіли просто в квартири: поліція показала фото

Атака по Україні 23 жовтня: основне