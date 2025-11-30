В Сумах раздался взрыв
- 30 ноября после 12.00 в Сумах слышали взрыв.
- Город атаковали дроны.
Утром 30 ноября враг продолжил воздушный террор Украины. В частности, под атакой оказалась Сумщина.
Над областью нависла угроза российских ударных дронов, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Сумах?
Около 12:36 Воздушные силы предупредили, что на Сумы движутся БПЛА с северо-запада. В 12:39 в городе раздался взрыв.
Чуть раньше в Сумах уже было попадание вражеского дрона по объекту гражданской инфраструктуры. Там возник пожар. Как рассказали мэр Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров, разрушения испытал и жилищный сектор в Песчанском старостате. Там повреждены заборы, окна частных домов и автомобили.
Напомним, что в ночь на 30 ноября Россия запустила по Украине две баллистические ракеты и 122 дрона. Силам ПВО удалось обезвредить 104 беспилотника.
Что известно о последствиях атаки России на Украину?
- Ночью противник обстрелял Днепропетровщину. В Песчанской общине Самаровского района в результате попадания БПЛА ранена женщина. Также там занялись частный дом и два легковых автомобиля. По Маломихайловской общине Синельниковского района российские войска ударили дроном, в результате чего ранен мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В Петропавловской общине изуродован двухэтажный многоквартирный дом. Под обстрелами был и Никопольский район – там поврежден газопровод и линия электропередач. В Павлоградском районе повреждена инфраструктура.
- В результате вражеской атаки беспилотников в Харьковской области произошли пожары, пострадал 52-летний мужчина. Оккупанты ударили по селу Плоске Великобурлукской общины Купянского района. Два БПЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.
- Враг ударил по жилому и промышленному сектору Вышгорода. В результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома. Погиб мужчина, еще 19 человек пострадали.