В Сумах раздался взрыв

Утром 30 ноября враг продолжил воздушный террор Украины. В частности, под атакой оказалась Сумщина.

Над областью нависла угроза российских ударных дронов, передает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину: где была угроза и какие последствия

Что известно о взрывах в Сумах?

Около 12:36 Воздушные силы предупредили, что на Сумы движутся БПЛА с северо-запада. В 12:39 в городе раздался взрыв.

Чуть раньше в Сумах уже было попадание вражеского дрона по объекту гражданской инфраструктуры. Там возник пожар. Как рассказали мэр Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров, разрушения испытал и жилищный сектор в Песчанском старостате. Там повреждены заборы, окна частных домов и автомобили.

Напомним, что в ночь на 30 ноября Россия запустила по Украине две баллистические ракеты и 122 дрона. Силам ПВО удалось обезвредить 104 беспилотника.

Что известно о последствиях атаки России на Украину?