У Сумах пролунав вибух

Вранці 30 листопада ворог продовжив повітряний терор України. Зокрема, під атакою опинилася Сумщина.

Над областю нависла загроза російських ударних дронів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Близько 12:36 Повітряні сили попередили, що на Суми рухаються БпЛА з північного заходу.

О 12:39 у місті пролунав вибух.

Трохи раніше у Сумах вже було влучання ворожого дрона по об'єкту цивільної інфраструктури. Там виникла пожежа.

Як розповіли мер Артем Кобзар та очільник ОВА Олег Григоров, руйнувань зазнав і житловий сектор у Піщанському старостаті. Там пошкоджено паркани, вікна приватних будинків та автомобілі.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада Росія запустила по Україні дві балістичні ракети та 122 дрони. Силам ППО вдалося знешкодити 104 безпілотники.

Що відомо про наслідки атаки Росії на Україну?