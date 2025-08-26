В Сумскую область залетели вражеские дроны ночью 26 августа. Местные услышали взрывы.

Об этом пишет Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Взрывы в Сумах ночью 26 августа: что известно?

Воздушную тревогу в Сумской области в разных районах поочередно начали объявлять после полуночи 26 августа. Сначала мониторы писали о пролетах разведывательных дронов российской армии.

Впоследствии, после 3 утра, Воздушные силы также проинформировали о БпЛА на Сумщине, которые залетели с территории России. Примерно в это время в Сумах прозвучала серия взрывов.

По состоянию на момент публикации подробной информации о ситуации в городе не было.

Добавим, что вечером 25 августа россияне также атаковали эту часть Украины – и взрыв прогремел в Чернигове. Вражеские беспилотники замечали и в Сумской области.

