Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также "Шахед" или дрон-приманка: в Defense Express предположили, какой БпЛА мог упасть в Польше

Что известно о падении вражеского дрона в Польше?

Сейчас дело взрыва расследуют военные и прокуратура. 21 августа руководитель Окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич подчеркивал, что все указывает на то, что дрон прилетел со стороны Беларуси. В то же время следователи до сих пор находят его обломки даже более чем в 100 метрах от места взрыва.

Министр иностранных дел Владислав Бартосевский отметил, что сейчас идет очень детальный анализ обломков аппарата. Он добавил, что дрон, вероятно, прилетел с территории Украины, заметив, что ссылается на неофициальные данные.

Пока что нет официальной версии. Но из того, что я слышу – а это неофициально, мы ждем на отчет – он залетел с территории Украины. Это интересно, ведь украинцы наиболее подготовлены к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело каждый день. Мы считаем, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины,

– рассказал политик.

Такое же мнение высказал другой заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий, который отмечал, что дрон, вероятно, должен был быть использован Россией против Украины, но пролетел часть украинской территории и упал в Польше.

Что о падении беспилотника рассказывали ранее?