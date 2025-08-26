Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PAP.
Что известно о падении вражеского дрона в Польше?
Сейчас дело взрыва расследуют военные и прокуратура. 21 августа руководитель Окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич подчеркивал, что все указывает на то, что дрон прилетел со стороны Беларуси. В то же время следователи до сих пор находят его обломки даже более чем в 100 метрах от места взрыва.
Министр иностранных дел Владислав Бартосевский отметил, что сейчас идет очень детальный анализ обломков аппарата. Он добавил, что дрон, вероятно, прилетел с территории Украины, заметив, что ссылается на неофициальные данные.
Пока что нет официальной версии. Но из того, что я слышу – а это неофициально, мы ждем на отчет – он залетел с территории Украины. Это интересно, ведь украинцы наиболее подготовлены к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело каждый день. Мы считаем, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины,
– рассказал политик.
Такое же мнение высказал другой заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий, который отмечал, что дрон, вероятно, должен был быть использован Россией против Украины, но пролетел часть украинской территории и упал в Польше.
Что о падении беспилотника рассказывали ранее?
В ночь на 20 августа в польском селе Осины объект упал на кукурузное поле. Сначала была яркая вспышка в ночном небе, а через несколько минут – громкий взрыв.
Польские власти заявили, что с очень высокой вероятностью объект, который упал и взорвался вблизи Варшавы, – это беспилотник-приманка российского производства "Гербера" с китайским двигателем.
Заместитель оперативного командующего польских вооруженных сил генерал Дариуш Малиновский предположил, что беспилотник летел очень низко, чтобы обойти радиолокационное поле.
Польша выразила официальную ноту протеста послу России в связи с падением российского дрона. Представитель польского МИД Павел Вронский сообщил, что Россия нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года, Чикагскую конвенцию о гражданской авиации 1944 года и многочисленные нормы обычного права.