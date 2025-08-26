Про це пише 24 Канал із посиланням на PAP.

Що відомо про падіння ворожого дрона у Польщі?

Наразі справу вибуху розслідують військові та прокуратура. 21 серпня керівник Окружної прокуратури в Любліні Гжегож Трусевич підкреслював, що все вказує на те, що дрон прилетів з боку Білорусі. Водночас слідчі й досі знаходять його уламки навіть більш ніж за 100 метрів від місця вибуху.

Міністр закордонних справ Владислав Бартосевський наголосив, що наразі триває дуже детальний аналіз уламків апарата. Він додав, що дрон, імовірно, прилетів з території України, зауваживши, що посилається на неофіційні дані.

Поки що немає офіційної версії. Але з того, що я чую – а це неофіційно, ми чекаємо на звіт – він залетів з території України. Це цікаво, адже українці найбільш підготовлені до боротьби з дронами, бо мають із цим справу щодня. Ми вважаємо, що це був російський дрон, який пролетів через територію України,

– розповів політик.

Таку ж думку висловив інший заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький, який зазначав, що дрон, ймовірно, мав бути використаний Росією проти України, але пролетів частину української території та впав у Польщі.

Що про падіння безпілотника розповідали раніше?