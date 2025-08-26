У Сумську область залетіли ворожі дрони вночі 26 серпня. Місцеві почули вибухи.

Про це пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Вибухи в Сумах уночі 26 серпня: що відомо?

Повітряну тривогу в Сумській області у різних районах почергово почали оголошувати після півночі 26 серпня. Спочатку монітори писали про прольоти розвідувальних дронів російської армії.

Згодом, після 3 ранку, Повітряні сили також проінформували про БпЛА на Сумщині, які залетіли з території Росії. Приблизно в цей час у Сумах пролунала серія вибухів.

Станом на момент публікації докладної інформації про ситуацію у місті не було.

Додамо, що ввечері 25 серпня росіяни також атакували цю частину України – і вибух пролунав у Чернігові. Ворожі безпілотники помічали й на Сумщині.

