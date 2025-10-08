Российские беспилотники посреди дня атакуют украинские, в частности северные и восточные города. Во время этого взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в области уже была объявлена опасность на момент взрыва.

Смотрите также Россия выбрала новые цели для ударов: эксперты оценили, каким областям может угрожать блэкаут

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушная тревога в Сумском районе объявлена еще с 09:01. Уже в 10:20 опасность добралась до Шосткинского района, и в 15:09 Конотопского района. Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве ударные БпЛА.

Вражеские БпЛА на севере от Сум! Привлечены средства для их сбивания. Данные беспилотники могут быть ударными дронами и наводчиками вражеских средств поражения,

– писали там.

Уже в 15:09 местные телеграм-каналы начали обнародовать первые сообщения о взрывах, которые были слышны в городе. Через минуту это подтвердили корреспонденты Суспильного. Местные власти пока не комментировали взрывы.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где взрывы слышали раньше?