Російські безпілотники посеред дня атакують українські міста, зокрема північні та східні. Під час тривоги вибухи кілька разів прогриміли у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в області вже була оголошена небезпека на момент вибуху.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряна тривога у Сумському районі оголошена ще з 09:01. Вже о 10:20 небезпека дісталася Шосткинського району, а о 15:09 Конотопського району. Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі ударні БпЛА.

Ворожі БпЛА на півночі від Сум! Залучено засоби для їх збиття. Дані безпілотники можуть бути ударними дронами та навідниками ворожих засобів ураження,

– писали там.

Вже о 15:09 місцеві телеграм-канали почали оприлюднювати перші повідомлення про вибухи, які було чутно у місті. За хвилину це підтвердили кореспонденти Суспільного. О 15:33 у місті було гучно вдруге.

"Шановна громадо! Над містом зафіксовано ворожі безпілотники. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, триматися подалі від вікон і, за можливості, перебувати в укриттях", – повідомив Артем Кобзар.

О 16:22 у місті було гучно втретє.

Де вибухи чули раніше?