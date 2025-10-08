У Сумах прогриміли повторні вибухи
- У Сумах прогриміла серія вибухів через атаку російських безпілотників.
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА у повітряному просторі.
Російські безпілотники посеред дня атакують українські міста, зокрема північні та східні. Під час тривоги вибухи кілька разів прогриміли у Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в області вже була оголошена небезпека на момент вибуху.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряна тривога у Сумському районі оголошена ще з 09:01. Вже о 10:20 небезпека дісталася Шосткинського району, а о 15:09 Конотопського району. Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі ударні БпЛА.
Ворожі БпЛА на півночі від Сум! Залучено засоби для їх збиття. Дані безпілотники можуть бути ударними дронами та навідниками ворожих засобів ураження,
– писали там.
Вже о 15:09 місцеві телеграм-канали почали оприлюднювати перші повідомлення про вибухи, які було чутно у місті. За хвилину це підтвердили кореспонденти Суспільного. О 15:33 у місті було гучно вдруге.
"Шановна громадо! Над містом зафіксовано ворожі безпілотники. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, триматися подалі від вікон і, за можливості, перебувати в укриттях", – повідомив Артем Кобзар.
О 16:22 у місті було гучно втретє.
Де вибухи чули раніше?
Уночі російські війська атакували Одеський район безпілотниками. Внаслідок цього постраждала адмінбудівля. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарське приміщення, повідомляли в ОВА.
Також росіяни знову били по Ніжину, що у Чернігівській області, є влучання по енергетичному об'єкту. Внаслідок цього понад 4,5 тисячі абонентів опинилися без електропостачання. Там залишається складна ситуація.
Зокрема, повідомляли, що Росія атакувала ТЕС ДТЕК. Обладнання теплоелектростанції зазнало серйозних пошкоджень. Крім того, поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалим оперативно надали допомогу.