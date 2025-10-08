Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарське приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, голову Одеської ОВА.
Що відомо про наслідки обстрілу Одещини?
Вночі 8 жовтня ворог атакував Одеський район. Пошкоджено скління адмінбудівлі, об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення.
Також виникло займання, але його оперативно ліквідували. Постраждалих немає.
Які ще є наслідки нічної атаки дронами?
У Ніжині через російську атаку на енергетичний об'єкт 4,5 тисячі людей залишилися без світла.
Росія також вдарила до ТЕС ДТЕК. Поранення отримали двоє енергетиків, їм оперативно надали допомогу.
Загалом уночі по Україні ворог випустив 183 дрони, з яких сили ППО збили 154. 22 дрони влучили в ціль на 11 локаціях по Україні.