Днем 11 августа в Украине объявляли тревогу. Сирены прозвучали во всех областях.

Почему была тревога?

Тревога была связана со взлетом МиГа.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

– написали Воздушные силы.

Мониторинговые каналы сначала информировали, что МиГ находится на пусковых рубежах, и потом он изменил курс в направлении аэродрома вылета, то есть обратно на Саваслейку.

Предположительно, это были маневры в пределах Тамбовской области. Впрочем, важно помнить, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Эти ракеты быстро долетают до разных областей Украины, поэтому тревогу из-за МиГов объявляют по всей Украине.

Хотя во время тревоги 11 августа пусков не было, пренебрегать опасностью нельзя.

"Если МиГ-31К взлетает, мы всегда должны реагировать и объявлять воздушную тревогу. Если даже россияне проводят учения, это не гарантирует, что во время него не произойдет пуск ракет Х-47 "Кинжал". Риск слишком высок, чтобы игнорировать тревогу, когда МиГ-31К находится в небе", – объяснял Юрий Игнат.

