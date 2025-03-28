В Украине приняли ряд новых назначений, чтобы "сделать Воздушные силы еще мощнее"
Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "отличные новости" в авиации. Он сообщил, что в Украине приняли ряд новых назначений, чтобы "сделать Воздушные силы еще мощнее".
Сейчас создается отдельная вертикаль в Минобороны и Генштабе, которая будет заниматься только развитием военной авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.
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Какие изменения приняты в Воздушных силах
Ермак рассказал, что еще 4 февраля Владимир Зеленский встречался с представителями гражданского общества, Минобороны и Офиса президента.
Тогда было общее понимание, что украинское небо должно быть сильным. С того момента диалог не останавливается ни на день. А сегодня – уже есть первые результаты,
– написал глава ОП.
Появление отдельной вертикали, которая будет заниматься развитием военной авиации, он назвал "частью большой задачи президента" – сделать Воздушные силы еще более мощными.
"F-16, Mirage – это уже реальность. Но мы продолжаем работу над улучшением. Надо, чтобы все работало как система", – добавил Ермак.
Поэтому в пятницу, 28 марта, министр обороны Рустем Умеров, по согласованию с президентом, постановил назначить:
- генерала-майора Алексея Марченко заместителем начальника Генштаба;
- бригадного генерала Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами;
- полковника Александра Дякива командующим авиацией и заместителем командующего Воздушных сил.
Также кандидатура Александра Козенко была подана на назначение заместителем министра обороны по вопросам авиации.
"Он долгое время работал со мной как советник – именно над адаптацией F-16 и Mirage к украинским реалиям. Теперь будет масштабировать эти решения на всю авиационную систему", – заявил Ермак.