Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував "чудові новини" в авіації. Він повідомив, що в Україні ухвалили низку нових призначень, щоб "зробити Повітряні сили ще потужнішими".

Наразі створюється окрема вертикаль у Міноборони та Генштабі, яка займатиметься лише розвитком військової авіації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака.

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Які зміни ухвалено у Повітряних силах

Єрмак розповів, що ще 4 лютого Володимир Зеленський зустрічався із представниками громадянського суспільства, Міноборони та Офісу президента.

Тоді було спільне розуміння, що українське небо має бути сильним. З того моменту діалог не зупиняється ні на день. А сьогодні – вже маємо перші результати,

– написав глава ОП.

Появу окремої вертикалі, яка займатиметься розвитком військової авіації, він назвав "частиною великого завдання президента" – зробити Повітряні сили ще потужнішими.

"F-16, Mirage — це вже реальність. Але ми продовжуємо роботу над покращенням. Треба, щоб усе працювало як система", – додав Єрмак.

Тож у п'ятницю, 28 березня, міністр оборони Рустем Умєров, за погодженням з президентом, ухвалив призначити:

генерала-майора Олексія Марченка заступником начальника Генштабу;

бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил;

полковника Олександра Дяківа командувачем авіації та заступником командувача Повітряних сил.

Також кандидатуру Олександра Козенка було подано на призначення заступником міністра оборони з питань авіації.

"Він довгий час працював зі мною як радник – саме над адаптацією F-16 та Mirage до українських реалій. Тепер масштабуватиме ці рішення на всю авіаційну систему", – заявив Єрмак.