В Украине выпустили игральные карты с российскими военными преступниками и пропагандистами

Расследователи InformNapalm выпустили два бревна карт. Но не простых – главными героями на них российские военные преступники и политики, а также пропагандисты.

Помогли международному разведывательному сообществу с выпуском карт военное руководство Украины. В частности, к инициативе присоединился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Интересно В виде карты Украины: для Николаева одесситы собрали 9 тонн воды

Карта рашизма будет обязательно битой

Как рассказал Залужный, ровно 20 лет назад, в 2002 году, подобные карты выпустили Центральное командование армии США. Тогда они на них разместили разыскиваемых военных преступников. Играя в такие карты, военные США запоминали свои цели.

Уже в 2022 году волонтеры InformNapalm продолжили эту традицию, выпустив карты с военными, политическими и пропагандистскими представителями Кремля.

Итак, совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта решизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости,

– подчеркнул Залужный.



Те же игральные карты с российскими военными преступниками, политиками и пропагандистами / Фото из фейсбука главнокомандующего ВСУ

Комментируя выпуск карт, пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук подчеркнул: тот момент, когда труд нашей команды рекомендует сам Валерий Залужный.



Михаил Макарук и Валерий Залужный презентуют новые игральные карты с оккупантами / Фото из фейсбука главнокомандующего ВСУ

Не только карты: в Украине воспроизвели картину "Казаки пишут письмо турецкому султану"

В начале января снова в сети начали распространять, как военнослужащие Вооруженных Сил воспроизвели на новый лад картину Ильи Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану" . Правда, теперь наши казаки обращаются не к турецкому султану, а к решительному фюреру.

Также в сети был опубликован текст, написанный по аналогии с письмом 1676 года. Тогда казаки ответили на требование османского султана Мехмеда IV сдаться – запорожцы написали султану, назвав его шайтаном турецким, проклятого черта братом и перечислили с десяток оскорблений, закончив нецензурной лексикой и призывом к султану "поцелуй нас".

Новое письмо уже адресовано президенту России, напавшему на Украину:

Ты, путин, черт русский и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты черт рыцарь, когда голой задницей ежа не убьешь. Черт ты, вися твоя морда. Не будешь ты, су**н ты сын, сыновей христианских под собой мать, твоего войска мы не боимся, землей и водой сразимся с тобой, распро**б твою мать.

Обратите внимание Фейк о "бункере на Азовстали": на самом деле это – картинка по настольной игре

Бойцы ВСУ написали письмо российскому диктатору Путину / Фото Антона Геращенко и "Википедии"

Заметьте: В Кремле осадили муртадов в Херсоне: никакого присоединения к России не будет – Арестович в эфире 24 канала