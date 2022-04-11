Фотографию разместил в своем телеграме советник главы МВД Антон Геращенко. Только на этот раз наши казаки обращались не к турецкому султану, а к решительному фюреру.

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Бойцы ВСУ воспроизвели картину, как запорожцы обращались к султану

Украинские казаки фашистскому фюреру!

– написал Геращенко.

Политик, кроме фотографии, опубликовал и текст, написанный как аналогия к письму 1676 года. Тогда казаки ответили на требование османского султана Мехмеда IV сдаться – запорожцы написали султану, назвав его шайтаном турецким, проклятого черта братом и перечислили с десяток оскорблений, закончив нецензурной лексикой и призывом к султану "поцелуй за это в з*дницу нас".

Новое письмо уже ВСУ составили к президенту России, который напал на Украину: "Ты, путин, чёрт русский и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой задницей ежа не убьёшь. Чёрт ты, вис**на твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сыновей христианских под собой мать, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, распро**б твою мать".

ВСУ написали письмо российскому диктатору / Фото Антона Геращенко и с "Википедии"

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