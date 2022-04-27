Одесситы активно приняли участие в сборе воды для жителей Николаева. Ее презентация показала, что россиянам никогда не удастся победить украинцев, ведь мы едины и всегда готовы прийти на помощь.
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Вода в форме карты
Собранную воду одесситы сформировали в карту Украины. Как отметили сами волонтеры, это очень символично и вдохновляет.
Вода для николаевцев в форме карты Украины / Фото Оборона Одессы 2.0
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