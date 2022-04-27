Одесити активно долучилися до збору води для мешканців Миколаєва. Її презентація показала – росіянам ніколи не вдасться перемогти українців, адже ми єдині та завжди готові прийти на допомогу.

Читайте також Кім у відео показав миколаївські "бандеромобілі"

Вода у формі карти

Зібрану воду одесити сформували у карту України. Як зазначили самі волонтери, це дуже символічно та надихає.

Вода для миколаївців у формі карти України / Фото Оборона Одеси 2.0

Дивіться також – радянську скульптуру робітників під Аркою дружби народів демонтували: відео