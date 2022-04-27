Ім'я Степана Бандери викликають жах не лише у російської пропаганди, а й у солдатів. Що ж, тепер завдяки можливості вдосконалювати дизайн авто їхні страхи посиляться.
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"Бандеромобілі у Миколаєві"
Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім показав нові автомобілі, які надали волонтери. Одна з машин забрендована портретом Степана Бандери.
Справжній "бандеромобіль" приїхав. Дякую, "Дизель",
– написав Кім.
"Бандеромобілі" у Миколаєві: відео
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