Имя Степана Бандеры вызывает ужас не только у русской пропаганды, но и у солдат. Что ж, теперь благодаря возможности усовершенствовать дизайн авто их страхи усилятся.
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"Бандеромобили в Николаеве"
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал новые автомобили, предоставленные волонтерами. Одна из машин забрендирована портретом Степана Бандеры.
Настоящий "бандеромобиль" приехал. Спасибо, "Дизель",
– написал Ким.
"Бандеромобили" в Николаеве: видео
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