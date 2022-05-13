В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями та пропагандистами
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Розслідувачі InformNapalm випустили дві колоди карт. Але не простих – головними героями на них є російські воєнні злочинці та політики, а також пропагандисти.
Допомогли міжнародній розвідувальній спільноті з випуском карт військове керівництво України. Зокрема, до ініціативи долучився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Карта рашизму буде неодмінно битою
Як розповів Залужний, рівно 20 років тому, у 2002 році, схожі карти випустило Центральне командування армії США. Тоді вони на них розмістили розшукуваних воєнних злочинців. Граючи в такі карти, військові США запам’ятовували свої цілі.
Вже у 2022 році волонтери InformNapalm продовжили цю традицію, випустивши карти з воєнними, політичними та пропагандистським представниками Кремля.
Тож, спільними зусиллями військових і волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині,
– наголосив Залужний.
Ті самі гральні карти з російськими воєнними злочинцями, політиками та пропагандистами / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ
Коментуючи випуск карт, речник InformNapalm Михайло Макарук підкреслив: той момент, коли працю нашої команди рекомендує сам Валерій Залужний.
Михайло Макарук і Валерій Залужний презентують нові гральні карти з окупантами / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ
Не лише карти: в Україні відтворили картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"
На початку січня знову в мережі почали поширювати, як військовослужбовці Збройних Сил відтворили на новий лад картину Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану". Щоправда, тепер наші козаки звертаються не до турецького султана, а до рашиського фюрера.
Також у мережі опублікували текст, написаний за аналогією до листа 1676 року. Тоді козаки відповіли на вимогу османського султана Мехмеда IV здатися – запорожці написали султану, назвавши його шайтаном турецьким, проклятого чорта братом та перерахували з десяток образ, закінчивши нецензурною лексикою та закликом до султана "поцілуй за те у с*аку нас".
Новий лист вже адресовано президенту Росії, який напав на Україну:
Ти, путін, чорт російський і клятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти до біса лицар, коли голою дупою їжака не вб'єш. Чорт ти, вис**на твоя морда. Не будеш ти, су**н ти син, синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою, розпро**б твою матір.
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Бійці ЗСУ написали листа російському диктатору Путіну / Фото Антона Геращенка та з "Вікіпедії"
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