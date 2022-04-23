Ба більше, це карта бункера з настільної гри 2015 року, яка так і не вийшла на ринок. Про це під час брифінгу розповів журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Звісно, жодного стосунку до "Азовсталі" це зображення не має.

Після публікації цієї фальшивої картинки вони (італійські журналісти – 24 канал) вибачилися в соціальних мережах і сказали, що помилилися,

– зауважив Лещенко.

Щоправда, російські пропагандисти досі розносять це зображення у своїх телеграм-каналах. Вони показують картинку цього "бункера" і кажуть, що це пояснює, чому оборону "Азовсталі" так складно прорвати.

А, власне, і сам "бункер". Він з гри "Blackout", яку так і не випустили. Але проєкт гри можна знайти в мережі.



Бункер з гри "Blackout" назвали бункером "Азовсталі" / Фото Kickstarter

Брифінг Сергія Лещенка за 23 квітня: дивіться відео