У Запорізькій ОВА заявили, що окупанти все частіше стали поширювати фейки нібито Україна сама обстрілює свої ж міста. Російські пропагандисти заявляють, що атаки, які відбуваються з підконтрольних Росії територій, нібито здійснюються ЗСУ.

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Повідомляється, що 23 квітня приблизно о 15:30 обстріляли запорізьке місто Василівка. Один із житлових будинків постраждав від ракети системи "Ураган". Обстріл відбувався з тимчасово окупованої росіянами території.

На щастя, ракета не розірвалась, потерпілих немає, але будинок зазнав руйнувань. Даний обстріл був здійснений з боку міста Бурчак, який тимчасово перебуває під окупацією, а тому ЗСУ ніяк не могли завдати удару,

– зазначили у відомстві.

У Запорізькій ОВА попередили, що пропагандистські ЗМІ Росії планують вчергове розігнати фейк нібито про обстріли з боку ЗСУ.

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