Более того, это карта бункера из настольной игры 2015 года, которая так и не вышла на рынок. Об этом на брифинге рассказал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Конечно, никакого отношения к "Азовстали" это изображение не имеет.

После публикации этой фальшивой картинки они (итальянские журналисты – 24 канал) извинились в социальных сетях и сказали, что ошиблись,

– заметил Лещенко.

Правда, российские пропагандисты все еще разносят это изображение в своих телеграм-каналах. Они показывают картинку этого "бункера" и говорят, что это объясняет, почему оборону "Азовстали" так сложно прорвать.

А, собственно, и сам "бункер". Он из игры "Blackout", которую так и не выпустили. Но проект игры можно найти в сети.



Бункер из игры "Blackout" назвали бункером "Азовстали" / Фото Kickstarter

Брифинг Сергея Лещенко за 23 апреля: смотрите видео