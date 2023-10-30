"Двое неизвестных, вероятно, военные": в Волновахе разыскивают подозреваемых в убийстве 9 человек
В оккупированном Волновахе российские военные расстреляли 9 членов семьи. Так называемая "полиция" Донецкой области опубликовала ориентировку на вероятных убийц.
Об этом сообщают в российских телеграм-каналах. В распространенных ориентировках описывают убийц, как людей "высокого роста, худые, вероятно, военнослужащие около 30 лет", передает 24 Канал.
К теме Застрелили прямо в кроватях: страшные фото из Волновахи, где оккупанты казнили семью с детьми
В Волновахе разыскивают подозреваемых
В ориентировании говорится, что Волновахский "МВД по ДНР" разыскивает двух подозреваемых в убийстве 9 человек. По предварительным данным, это "вероятно, военные", высокие, худощавого телосложения, около 30 лет.
Эти лица могут передвигаться на мотоцикле красно-белого цвета неустановленной модели,
– говорится в ориентировке.
Ориентировка на убийц в Волновахе / Фото из соцсетей
Как сообщают в сети, от рук оккупантов погибли 9 членов семьи:
- Татьяна Капканец, исполнившемуся 51 год, семья собралась 27 октября по случаю ее дня рождения;
- муж Татьяны Эдуард Капканец;
- сын Андрей вместе с женой Натальей и 2 детьми – 4-летним Никитой и 9-летней Анастасией;
- сын Александр вместе с женой Екатериной;
- брат Екатерины 19-летний Дмитрий Хотинский.
Очередное нарушение законов и обычаев войны
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
В ходе мониторинга медиапространства прокурорами обнаружена информация об убийстве представителями вооруженных формирований России семьи во временно оккупированном Волновахе. В октябре 2023 года в частное домовладение пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья уволила дом для проживания одного из подразделений российской армии. Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли,
– заявили следователи.
Что известно о жестоком убийстве в Волновахе
- В сети 29 октября начала распространяться информация о том, что в оккупированном Волновахе кадыровцы расстреляли семью из 9 человек. По словам свидетелей, за несколько дней до стрельбы мужчина поссорился с военными, потому что не хотел отдавать свой дом.
- Соседи семьи Капканец рассказывают, что местная милиция приказала им молчать. Также они утверждают, что здание залили водой. Люди предполагают, что таким образом оккупанты хотели уничтожить доказательства преступления.
- На расстрел семьи в Волновахе отреагировал Дмитрий Лубинец. Он заявил, что нет никаких сомнений в том, что за убийством стоят российские военные.