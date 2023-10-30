"Двоє невідомих, ймовірно, військові": у Волновасі розшукують підозрюваних у вбивстві 9 осіб

В окупованій Волновасі російські військові розстріляли 9 членів родини. Так звана "поліція" Донецької області опублікувала орієнтування на ймовірних вбивць.

Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. У розповсюджених орієнтуваннях описують вбивць, як людей "високого зросту, худі, ймовірно, військовослужбовці близько 30 років", передає 24 Канал.

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У Волновасі розшукують підозрюваних

В орієнтуванні мовиться, що Волноваський "МВС з ДНР" розшукує двох підозрюваних у вбивстві 9 осіб. За попередніми даними, це "ймовірно, військові", високі, худорлявої статури, близько 30 років.

Ці особи можуть пересуватися на мотоциклі червоно-білого кольору невстановленої моделі,

– мовиться в орієнтуванні.



Орієнтування на вбивць у Волновасі / Фото із соцмереж

Як повідомляють у мережі, від рук окупантів загинули 9 членів родини:

Тетяна Капканець, який виповнився 51 рік, сім'я зібралася 27 жовтня з нагоди її дня народження;

чоловік Тетяни Едуард Капканець;

син Андрій разом з дружиною Наталею та 2 дітьми – 4-річним Микитою та 9-річною Анастасією;

син Олександр разом з дружиною Катериною;

брат Катерини 19-річний Дмитро Хотинський.

Чергове порушення законів та звичаїв війни

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань Росії родини у тимчасово окупованому м. Волноваха. У жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії. Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли,

– заявили слідчі.

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