Сырский заявил о создании Киберсил ВСУ

В составе Вооруженных сил Украины появятся киберсилы. Их формирование планируют завершить до конца года.

Сырский рассказал о задачах, которые он поставил органам военного управления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Смотрите также Потери Украины и России на войне: Сырский оценил масштабы

Что известно о создании Киберсил в ВСУ?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины за предыдущий месяц. Он поставил определенные новые задачи органам военного управления.

Среди них завершение формирования Командования Киберсил ВСУ до конца года.

Также Сырский поручил стабилизировать обстановку на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечить и пополнить боевые подразделения, перевести отдельные бригады ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей.

Сырский назвал количество россиян, которые воюют в Украине