Сирський заявив про створення Кіберсил ЗСУ

У складі Збройних сил України з'являться кіберсили. Їх формування планують завершити до кінця року.

Сирський розповів про завдання, які він поставив органам військового управління. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що відомо про створення Кіберсил у ЗСУ?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць. Він поставив певні нові завдання органам військового управління.

Серед них завершення формування Командування Кіберсил ЗСУ до кінця року.

Також Сирський доручив стабілізувати обстановку на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечити і поповнити бойові підрозділи, перевести окремі бригади ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою.

