7 сентября, 02:12
В Запорожье прогремели новые взрывы
Основные тезисы
- В Запорожье в ночь на 7 сентября прогремели взрывы.
- Россияне атаковали город дронами.
Ночью 7 сентября в Запорожье в очередной раз слышали взрывы. Оккупанты атакуют область ударными беспилотниками.
Воздушная тревога в Запорожской области в связи с угрозой российских дронов объявлена еще в 22:36 6 сентября, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
В 01:49 Воздушные силы рассказали, что группа ударных дронов находится в Запорожье и направляется на север.
В 02:05 в ОВА предупредили, что вражеский БПЛА ударного типа двигается в направлении Шевченковского района Запорожья.
В 02:07 в Запорожской области слышали взрывы.
В 02:09 Иван Федоров сообщил, что в регионе работает ПВО.
В 02:20 глава ОВА уточнил, что на сейчас над территорией города Запорожья ударные БПЛА не наблюдаются.
Каковы последствия удара по Запорожью 6 сентября?
- Вечером 6 сентября оккупанты обстреляли Запорожье дронами.
- Пострадали 15 человек, в том числе 9-летний ребенок. Известно, что 4 человека – три женщины и мужчина госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Еще 11 человек лечатся амбулаторно.
- Обломки вражеских беспилотников частично повредили предприятие, детский сад, жилые дома. В одном из домов вспыхнул пожар.