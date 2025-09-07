Ночью 7 сентября в Запорожье в очередной раз слышали взрывы. Оккупанты атакуют область ударными беспилотниками.

Воздушная тревога в Запорожской области в связи с угрозой российских дронов объявлена ​​еще в 22:36 6 сентября, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В 01:49 Воздушные силы рассказали, что группа ударных дронов находится в Запорожье и направляется на север.

В 02:05 в ОВА предупредили, что вражеский БПЛА ударного типа двигается в направлении Шевченковского района Запорожья.

В 02:07 в Запорожской области слышали взрывы.

В 02:09 Иван Федоров сообщил, что в регионе работает ПВО.

В 02:20 глава ОВА уточнил, что на сейчас над территорией города Запорожья ударные БПЛА не наблюдаются.

Каковы последствия удара по Запорожью 6 сентября?