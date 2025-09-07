Укр Рус
7 сентября, 02:12
1

В Запорожье прогремели новые взрывы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Запорожье в ночь на 7 сентября прогремели взрывы.
  • Россияне атаковали город дронами.

Ночью 7 сентября в Запорожье в очередной раз слышали взрывы. Оккупанты атакуют область ударными беспилотниками.

Воздушная тревога в Запорожской области в связи с угрозой российских дронов объявлена ​​еще в 22:36 6 сентября, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В 01:49 Воздушные силы рассказали, что группа ударных дронов находится в Запорожье и направляется на север.

В 02:05 в ОВА предупредили, что вражеский БПЛА ударного типа двигается в направлении Шевченковского района Запорожья.

В 02:07 в Запорожской области слышали взрывы.

В 02:09 Иван Федоров сообщил, что в регионе работает ПВО.

В 02:20 глава ОВА уточнил, что на сейчас над территорией города Запорожья ударные БПЛА не наблюдаются.

Каковы последствия удара по Запорожью 6 сентября?

  • Вечером 6 сентября оккупанты обстреляли Запорожье дронами.
  • Пострадали 15 человек, в том числе 9-летний ребенок. Известно, что 4 человека – три женщины и мужчина госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Еще 11 человек лечатся амбулаторно.
  • Обломки вражеских беспилотников частично повредили предприятие, детский сад, жилые дома. В одном из домов вспыхнул пожар.