Россияне ударили по Запорожью баллистикой: есть пострадавшие
- 18 августа в Запорожье были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
- Четверо людей пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Россияне продолжают атаковать Украину и терроризировать мирное население. Утром 18 августа под ударом оказалось Запорожье.
Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 08:56. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а уже через несколько минут – о скоростной цели на Запорожье. Уже в 09:01 там было шумно. Впоследствии мониторинговые каналы снова сообщали о взрывах.
По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.
Федоров отметил, что по состоянию на 9:17 тревога в области продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Он добавил, что в результате удара пострадало четыре человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Какие города Россия атаковала 18 августа?
- Ночью россияне атаковали "Шахедами" Сумы. Они прицельно ударили по гражданской инфраструктуре. Вследствие этого возник пожар, горело нежилое здание.
- Россия запустила ударные БПЛА и Одесскую область. Там возникло возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, загорелось двухэтажное здание.
- Под ударом также оказался Харьков. Там утром "Шахеды" попали в многоэтажку, что привело к пожару. В результате атаки пять человек погибли, по меньшей мере 18 человек пострадали, среди них четверо детей.