Россияне продолжают атаковать Украину и терроризировать мирное население. Утром 18 августа под ударом оказалось Запорожье.

Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 08:56. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а уже через несколько минут – о скоростной цели на Запорожье. Уже в 09:01 там было шумно. Впоследствии мониторинговые каналы снова сообщали о взрывах.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.

Федоров отметил, что по состоянию на 9:17 тревога в области продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Он добавил, что в результате удара пострадало четыре человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Какие города Россия атаковала 18 августа?