Ударные беспилотники атакуют Украину вечером в субботу, 6 сентября. Дроны противника уже зафиксировали в воздушном пространстве Запорожской области.

По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу на территории всей Запорожской области объявили ориентировочно в 19:00. Воздушные силы ВСУ сообщали о группе ударных беспилотников в воздушном пространстве региона, которые двигались в северном направлении.

Впоследствии Иван Федоров написал о воздушных целях, которые летели в направлении города. Также фиксировали вражеский дрон в направлении Днепровского района Запорожья. Вскоре после этого сообщили о работе противовоздушной обороны.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– сообщил руководитель ОВА.

По состоянию на 19:19 в Запорожской области снова было громко. Через две минуты взрывы прогремели еще раз. В 19:24 Федоров сообщил о по меньшей мере 2 беспилотниках в направлении Заводского района города.

Впоследствии местные власти сообщили о попадании в городе. В результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Также сообщают о пожаре, который возник из-за российского удара.

Последствия атаки на Запорожье сегодня: смотрите видео

"Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал позже Федоров.

