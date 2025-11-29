В Запорожье в некоторых районах слышали взрывы в некоторых районах
- 29 ноября в Запорожской области раздались взрывы.
- Оккупанты запустили по региону КАБы.
Оккупанты продолжают воздушный террор украинских городов. Вечером 29 ноября взрывы прогремели в Запорожской области.
После 17:30 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом управляемых авиационных бомб, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
Воздушные силы сообщили о запусках КАБов российской тактической авиацией на Запорожьи.
В 17:53 глава ОВА Иван Федоров предупредил о взрывах в области и призвал украинцев не покидать укрытие до отбоя.
Заметим, что для отдельных регионов Украины идет опасность ударных дронов.
Напомним, что в ночь на 29 ноября Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. Для атаки враг использовал 632 средства воздушного приступа. Основным направлением удара стала Киевская область. В столице оккупанты убили два человека, еще более 30 получили ранения.
Что известно об угрозе КАБов для Украины?
- Россия ежедневно сбрасывает 200 – 250 планерных авиабомб. По данным разведки, враг уже запускает массовое производство новой бомбы дальностью до 200 километров и работает над моделями, которые могут лететь до 400 километров. Это позволит атаковать больше украинских городов без входа российской авиации в зону фронта. Планерные бомбы дешевле ракет. Они несут сотни килограммов взрывчатки и могут сильно разрушать постройки и укрепления. В октябре удары по Николаевской, Полтавской и Одесской областям показали, что дальность этих бомб растет.
- Россия планирует до конца 2025 года изготовить по меньшей мере 120 тысяч КАБов, в том числе 500 дальнобойных бомб, а также 70 тысяч беспилотников, из которых 30 тысяч – копии "Шахедов".
- Французская компания Atreyd запустила систему воздушной обороны "стена дронов" для защиты Украины от воздушных ударов, включая дрон-камикадзе "Шахед" и управляемые авиабомбами. Система DWS-1 использует рой до 1000 FPV-дронов с искусственным интеллектом, работающих как "летающее минное поле", однако эффективность системы в боевых условиях еще не подтверждена.