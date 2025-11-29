В Запорожье в некоторых районах слышали взрывы в некоторых районах

Оккупанты продолжают воздушный террор украинских городов. Вечером 29 ноября взрывы прогремели в Запорожской области.

После 17:30 в Запорожской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом управляемых авиационных бомб, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

Воздушные силы сообщили о запусках КАБов российской тактической авиацией на Запорожьи.

В 17:53 глава ОВА Иван Федоров предупредил о взрывах в области и призвал украинцев не покидать укрытие до отбоя.

Заметим, что для отдельных регионов Украины идет опасность ударных дронов.

Напомним, что в ночь на 29 ноября Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. Для атаки враг использовал 632 средства воздушного приступа. Основным направлением удара стала Киевская область. В столице оккупанты убили два человека, еще более 30 получили ранения.

Что известно об угрозе КАБов для Украины?