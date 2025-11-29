У Запоріжжі в деяких районах чули вибухи

Окупанти продовжують повітряний терор українських міст. Увечері 29 листопада вибухи пролунали у Запорізькій області.

Після 17:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряні сили повідомили про пуски КАБів російською тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 17:53 очільник ОВА Іван Федоров попередив про вибухи в області і закликав українців не залишати укриття до відбою.

Зауважимо, що для окремих регіонів України триває небезпека ударних дронів.

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада Росія завдала по Україні черговий комбінований удар. Для атаки ворог використав 632 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Київська область. У столиці окупанти вбили дві людини, ще понад 30 отримали поранення.

Що відомо про загрозу КАБів для України?