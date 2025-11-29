У Запоріжжі в деяких районах чули вибухи
- 29 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи.
- Окупанти запустили по регіону КАБи.
Окупанти продовжують повітряний терор українських міст. Увечері 29 листопада вибухи пролунали у Запорізькій області.
Після 17:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.
Дивіться також Патрульні дістали з-під завалів хлопчика: перші кадри після обстрілу Києва
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряні сили повідомили про пуски КАБів російською тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 17:53 очільник ОВА Іван Федоров попередив про вибухи в області і закликав українців не залишати укриття до відбою.
Зауважимо, що для окремих регіонів України триває небезпека ударних дронів.
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада Росія завдала по Україні черговий комбінований удар. Для атаки ворог використав 632 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Київська область. У столиці окупанти вбили дві людини, ще понад 30 отримали поранення.
Що відомо про загрозу КАБів для України?
- Росія щодня скидає 200 – 250 планерних авіабомб. За даними розвідки, ворог вже запускає масове виробництво нової бомби дальністю до 200 кілометрів і працює над моделями, які можуть летіти до 400 кілометрів. Це дозволить атакувати більше українських міст без входу російської авіації в зону фронту. Планерні бомби дешевші за ракети. Вони несуть сотні кілограмів вибухівки і можуть сильно руйнувати будівлі та укріплення. У жовтні удари по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях показали, що дальність цих бомб зростає.
- Росія планує до кінця 2025 року виготовити щонайменше 120 тисяч КАБів, зокрема 500 далекобійних бомб, а також 70 тисяч безпілотників, з яких 30 тисяч – копії "Шахедів".
- Французька компанія Atreyd запустила систему повітряної оборони "стіна дронів" для захисту України від повітряних ударів, включно з дронами-камікадзе "Шахед" і керованими авіабомбами. Система DWS-1 використовує рій до 1000 FPV-дронів із штучним інтелектом, які працюють як "літаюче мінне поле", однак ефективність системи в бойових умовах ще не підтверджена.