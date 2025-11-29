Патрульна поліція України показала перші кадри з місця подій у столиці, пише 24 Канал.

Що зафіксували бодікамери патрульних?

Першими на місцях подій трагедій в ніч на 29 листопада працювали патрульні поліцейські. Вони допомагали гасити пожежі, евакуйовувати людей із заблокованих приміщень та забезпечували проїзд для спецтехніки.

Бодікамери інспекторів зафіксували один із найнапруженіших епізодів цієї ночі – порятунок маленького хлопчика, який опинився під уламками своєї квартири. Напарники Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із мешканцями будинку з-під завалів почули дитячий плач. Тож поліцейські негайно почали розбирати завали, обвалені конструкції та розчищати шлях. Правоохоронцям вдалось дістати хлопчика та передати його медикам швидкої допомоги.

У поліції наголосили, що патрульні завжди готові прийти на допомогу, однак закликали громадян не нехтували власною безпекою, а негайно прямувати до укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

