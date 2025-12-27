В Житомире попрощались с 4-летней девочкой, которая погибла от российского обстрела

В Житомире 26 декабря состоялась церемония прощания с четырехлетней Кристиной Соловьевой. Она погибла в результате российского ракетного обстрела города 23 декабря.

В прощании приняли участие родные, близкие, жители города и представители власти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также После месяцев без вести: на фронте погиб воин с Полтавщины Евгений Курило

Как прошло прощание с Кристиной Соловьевой?

Люди приносили цветы и игрушки, зажигали лампадки и не скрывали слез, почтив память маленькой девочки. Ракетный удар по гражданской инфраструктуре повлек разрушение жилых домов и унес жизнь Кристины.

Горожане во время прощания отмечали, что память о погибшей девочке навсегда останется болезненным напоминанием о цене, которую Украина платит за свободу.

Прощание с Кристиной Соловьевой в Житомире (фото Общественного)

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления России против гражданского населения, а украинская сторона отмечает, что каждый обстрел является сознательным нарушением норм международного гуманитарного права.

В Киеве почтили детей-спортсменов, которых убила Россия