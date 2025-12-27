В Житомире попрощались с 4-летней девочкой, которая погибла от российского обстрела
- В Житомире состоялась церемония прощания с 4-летней девочкой Кристиной Соловьевой, которая погибла от российского обстрела 23 декабря.
- На прощании присутствовали родные, близкие, жители города и представители власти, а украинская сторона продолжает фиксировать военные преступления России.
В Житомире 26 декабря состоялась церемония прощания с четырехлетней Кристиной Соловьевой. Она погибла в результате российского ракетного обстрела города 23 декабря.
В прощании приняли участие родные, близкие, жители города и представители власти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как прошло прощание с Кристиной Соловьевой?
Люди приносили цветы и игрушки, зажигали лампадки и не скрывали слез, почтив память маленькой девочки. Ракетный удар по гражданской инфраструктуре повлек разрушение жилых домов и унес жизнь Кристины.
Горожане во время прощания отмечали, что память о погибшей девочке навсегда останется болезненным напоминанием о цене, которую Украина платит за свободу.
Прощание с Кристиной Соловьевой в Житомире (фото Общественного)
Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления России против гражданского населения, а украинская сторона отмечает, что каждый обстрел является сознательным нарушением норм международного гуманитарного права.
В Киеве почтили детей-спортсменов, которых убила Россия
В Киеве состоялась акция памяти детей-спортсменов, погибших из-за российской агрессии, с именами детей на иконах из обломков войны.
С начала войны погибло более 800 украинских спортсменов и тренеров, среди которых 22 ребенка-спортсмена, включая самого молодого 6-летнего Матвея Марченко.