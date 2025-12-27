У Житомирі попрощалися з 4-річною дівчинкою, яка загинула від російського обстрілу
- У Житомирі відбулася церемонія прощання з 4-річною дівчинкою Крістіною Соловйовою, яка загинула від російського обстрілу 23 грудня.
- На прощанні були присутні рідні, близькі, мешканці міста та представники влади, а українська сторона продовжує фіксувати воєнні злочини Росії.
У Житомирі 26 грудня відбулася церемонія прощання з чотирирічною Крістіною Соловйовою. Вона загинула внаслідок російського ракетного обстрілу міста 23 грудня.
У прощанні взяли участь рідні, близькі, мешканці міста та представники влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як пройшло прощання з Крістіною Соловйовою?
Люди приносили квіти та іграшки, запалювали лампадки і не приховували сліз, вшановуючи пам’ять маленької дівчинки. Ракетний удар по цивільній інфраструктурі спричинив руйнування житлових будинків і забрав життя Крістіни.
Містяни під час прощання наголошували, що пам'ять про загиблу дівчинку назавжди залишиться болючим нагадуванням про ціну, яку Україна платить за свободу.
Прощання з Крістіною Соловйовою у Житомирі (фото Суспільного)
Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини Росії проти цивільного населення, а українська сторона наголошує, що кожен обстріл є свідомим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
У Києві вшанували дітей-спортсменів, яких вбила Росія
У Києві відбулася акція пам'яті дітей-спортсменів, загиблих через російську агресію, з іменами дітей на іконах з уламків війни.
З початку війни загинуло понад 800 українських спортсменів і тренерів, серед яких 22 дитини-спортсмени, включно з наймолодшим 6-річним Матвієм Марченком.