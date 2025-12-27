У Житомирі попрощалися з 4-річною дівчинкою, яка загинула від російського обстрілу

У Житомирі 26 грудня відбулася церемонія прощання з чотирирічною Крістіною Соловйовою. Вона загинула внаслідок російського ракетного обстрілу міста 23 грудня.

У прощанні взяли участь рідні, близькі, мешканці міста та представники влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як пройшло прощання з Крістіною Соловйовою?

Люди приносили квіти та іграшки, запалювали лампадки і не приховували сліз, вшановуючи пам’ять маленької дівчинки. Ракетний удар по цивільній інфраструктурі спричинив руйнування житлових будинків і забрав життя Крістіни.

Містяни під час прощання наголошували, що пам'ять про загиблу дівчинку назавжди залишиться болючим нагадуванням про ціну, яку Україна платить за свободу.

Прощання з Крістіною Соловйовою у Житомирі (фото Суспільного)

Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини Росії проти цивільного населення, а українська сторона наголошує, що кожен обстріл є свідомим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

