На войне погиб защитник из Прикарпатья Василий Цахнив

Василий Цахнив погиб в бою на Луганщине в октябре 2024 года. Мужчина служил в пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дзвиняцкую объединенную территориальную общину.

Что пишут о гибели воина?

Стало известно о подтверждении гибели жителя поселка Богородчаны и уроженца села Росильна на Ивано-Франковщине, старшего сержанта Василия Цахнива 1973 года рождения.

Василий Цахнив служил в составе третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Государственной пограничной службы Украины.

Его мужество, самопожертвование и любовь к Украине навсегда останутся в наших сердцах,

– пишут в территориальной общине.

Цахнив погиб 4 октября 2024 года в результате штурмовых действий противника в районе поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

Почетная встреча Героя на Аллее Героев в поселке Богородчаны состоялась 24 октября.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Цахнива. Вечная ему память!

