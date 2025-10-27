На війні загинув захисник із Прикарпаття Василь Цахнів

Василь Цахнів загинув у бою на Луганщині у жовтні 2024 року. Чоловік служив у прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Дзвиняцьку об’єднану територіальну громаду.

Що пишуть про загибель воїна?

Стало відомо про підтвердження загибелі жителя селища Богородчани й уродженця села Росільна на Івано-Франківщині, старшого сержанта Василя Цахніва 1973 року народження.

Василь Цахнів служив у складі третьої прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України.

Його мужність, самопожертва та любов до України назавжди залишаться в наших серцях,

– пишуть у територіальній громаді.

Цахнів загинув 4 жовтня 2024 року внаслідок штурмових дій противника в районі селищі Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Почесна зустріч Героя на Алеї Героїв в селищі Богородчани відбулася 24 жовтня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя Цахніва. Вічна йому пам'ять!

