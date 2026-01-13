Устроили оккупантам настоящий ад на земле, – Малюк о потерях России в войне

Бойцы Службы безопасности Украины неоднократно принимали участие в ключевых операциях на востоке, севере и юге страны, а также в Черном море. В частности, они освобождали остров Змеиный.

Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Смотрите также Россия до сих пор не может восстановить военный потенциал после спецоперации "Паутина", – источники

Какие достижения бойцов СБУ?

Бойцы СБУ также участвовали в Курской операции.

По словам Василия Малюка, военным удалось полностью разрушить российский миф о "непобедимости второй армии мира" и ликвидировать более 2200 вражеских танков. Также было поражено:

3979 бронированных машин,

4276 артиллерийских систем,

310 РСЗО,

649 средств ПВО,

885 средств РЭБ/РЭР и многое другое.

Как отметил экс-глава СБУ, ярким примером боевой работы стала комбинированная дронно-штурмовая операция на Курщине. Тогда бойцам удалось установить один из рекордов этой войны – одномоментно захватить в плен сразу 102 российских военных.

Василий Малюк добавил, что еще в 2023 году Служба безопасности Украины нанесла удар по российскому "Орешнику", о котором на тот момент почти никто не знал, и для врага это стало болезненным ударом.

Василия Малюка уволили с должности: что известно?