Укр Рус
24 Канал Новости Украины Устроили оккупантам настоящий ад на земле, – Малюк о потерях России в войне
13 января, 15:41
3

Устроили оккупантам настоящий ад на земле, – Малюк о потерях России в войне

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Бойцы СБУ участвовали в ключевых операциях на востоке, севере и юге Украины, включая освобождение острова Змеиный.
  • Военные уничтожили более 2200 вражеских танков, 3979 бронированных машин и захватили в плен 102 российских военных в Курской операции.

Бойцы Службы безопасности Украины неоднократно принимали участие в ключевых операциях на востоке, севере и юге страны, а также в Черном море. В частности, они освобождали остров Змеиный.

Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Смотрите также Россия до сих пор не может восстановить военный потенциал после спецоперации "Паутина", – источники

Какие достижения бойцов СБУ?

Бойцы СБУ также участвовали в Курской операции.

По словам Василия Малюка, военным удалось полностью разрушить российский миф о "непобедимости второй армии мира" и ликвидировать более 2200 вражеских танков. Также было поражено:

  • 3979 бронированных машин,

  • 4276 артиллерийских систем,

  • 310 РСЗО,

  • 649 средств ПВО,

  • 885 средств РЭБ/РЭР и многое другое.

Как отметил экс-глава СБУ, ярким примером боевой работы стала комбинированная дронно-штурмовая операция на Курщине. Тогда бойцам удалось установить один из рекордов этой войны – одномоментно захватить в плен сразу 102 российских военных.

Василий Малюк добавил, что еще в 2023 году Служба безопасности Украины нанесла удар по российскому "Орешнику", о котором на тот момент почти никто не знал, и для врага это стало болезненным ударом.

Василия Малюка уволили с должности: что известно?

  • Во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности председателя СБУ. Ранее Комитет Рады со второй попытки смог проголосовать за соответствующее решение. "За" проголосовали 235 депутатов.
     

  • Бывший глава СБУ заявил, что останется в системе и продолжит работать над тем, чтобы уничтожать врага. По его словам, "хлопок" пылал, пылает и будет пылать.
     

  • Теперь временно исполнять обязанности председателя СБУ будет Евгений Хмара – генерал-майор и начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. В 2023 году Хмара руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный от оккупантов.