Возле Трускавца девочка выстрелила из пневматического ружья в голову 10-летнему мальчику
Источник:ZAXID.NET
Возле Трускавца на территории санатория 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья. Она попала в голову 10-летнему мальчику.
Инцидент произошел в конце июня этого года. Поэтому мать девочки суд оштрафовал за невыполнение родительских обязанностей.
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Девочка попала в голову мальчику из пневматического ружья
Как стало известно, в конце июня на территории санатория "Джерельний" в селе Модричи играли дети. 10-летний мальчик взял у своего отца пневматическое ружье и дал его 12-летней девочке. В итоге она выстрелила и попала в 10-летнего мальчика.
Отмечается, что девочка попала ему в участок головы, однако не указан характер травм, которые мальчик получил.
На отца мальчика, принесшего ружье, а также мать девочки составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Суд уже рассмотрел дела и оштрафовал родителей на 850 гривен. Также их обязали заплатить по 537 гривен судебного сбора.
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